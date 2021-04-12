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12 Nisan 2021 Pazartesi 00:26:00 - Güncelleme:12 Nisan 2021 Pazartesi 00:27:00

Emine Erdoğan'dan Umman Sultanı Heysem Bin Tarık'ın eşine mektup

Kaynak: AA

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Türkiye'nin Muskat Büyükelçisi Ayşe Sözen Usluer, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın mektubunu, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said'in eşi Sayyida Ahad Bint Abdullah bin Hamad Al Busaidi'ye takdim etti.

Büyükelçi Usluer, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bugün Saygıdeğer Hanımefendimiz Emine Erdoğan'ın mektubunu Umman Sultanının refikaları Sayyida Ahad Bint Abdullah bin Hamad Al Busaidi'ye takdim etmekten, bu vesileyle kendileri ile seçkin bir buluşma gerçekleştirmekten büyük onur duydum." ifadelerini kullandı.

Mektubun takdim edildiği görüşmede, iki ülke arasındaki köklü kardeşlik ilişkileri temelinde eğitim ve kültür başta olmak üzere iş birliği konuları görüşüldü.

Söz konusu mektup, Umman basınında geniş şekilde yer aldı.

Etiketler : emine erdoğan mektup umman recep tayyip erdoğan
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