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28 Kasım 2021 Pazar 18:08:00 - Güncelleme:28 Kasım 2021 Pazar 18:09:00

Emine Erdoğan'dan 'Türkmenistan' paylaşımı

Kaynak: AA

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Emine Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile eşine misafirperverlikleri dolayısıyla şükranlarını iletti.

Emine Erdoğan, gösterdikleri Türkmen misafirperverliği dolayısıyla Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ile eşi Ogulgerek Berdimuhamedova'ya şükranlarını iletti.

Erdoğan, Twitter hesabından beraber yer aldıkları bir fotoğrafı paylaşarak, "Aşgabat ziyaretimiz boyunca bize geleneksel Türkmen misafirperverliğini gösteren Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ve kıymetli eşi Ogulgerek Hanıma şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler : emine erdoğan türkmenistan misafirperver
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