Emine Erdoğan'dan şefkat eli: Filistinli çocukları hastanede ziyaret etti
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Filistinli çocukları ziyaret etti.
Emine Erdoğan, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Filistinli çocukları ziyaret etti.
Emine Erdoğan sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Filistinli çocuklarımızın güvende ve iyi olduklarını görmek, bir nebze de olsa umutlarımızı tazeledi.
Sağlık durumları hakkında doktorlarımızdan bilgi aldım. Bundan sonraki sürecin ben de takipçisi olacağım.
Rabbim'den her bir yavrumuza acil şifa diliyorum.
Bütün kalbimle, abluka altındaki Gazze'de yaşam mücadelesi veren Filistinli masum tüm çocuklar için derhal kalıcı ateşkes ilan edilmesini ve insani yardımların sağlanmasını talep ediyorum.
Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Filistinli çocuklarımızın güvende ve iyi olduklarını görmek, bir nebze de olsa umutlarımızı tazeledi.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) December 14, 2023
Sağlık durumları hakkında doktorlarımızdan bilgi aldım. Bundan sonraki sürecin ben de takipçisi olacağım.
Rabbim'den her... pic.twitter.com/xh20491lJE
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