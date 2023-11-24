Emine Erdoğan'dan Öğretmenler Günü paylaşımı
Kaynak: AA
Emine Erdoğan, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.
Bugün ilim, irfan yolunu aydınlatanların, bu yolda canıyla, kanıyla, emeğiyle mücadele verenlerin günü...— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 24, 2023
Öğretmek gibi kutsal ve zor bir görevi icra eden tüm öğretmenlerimizin #ÖğretmenlerGünü'nü kutluyor, şehit öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/cTav8WK02P
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün ilim, irfan yolunu aydınlatanların, bu yolda canıyla, kanıyla, emeğiyle mücadele verenlerin günü... Öğretmek gibi kutsal ve zor bir görevi icra eden tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, şehit öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la izlediği "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filminin galasına ilişkin görüntülere de yer verdi.
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