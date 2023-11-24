VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönmeye çalışan Filistinlilere ateş açtı
Dilan ve Engin Polat soruşturmasında bir kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
Başkan Erdoğan: İsrail açıkça savaş suçu işliyor
"Gazze'de İsrail'in dezenformasyonuna maruz kaldık"
Pazar günü sıcaklıklar 10 derece düşüyor, kar geliyor
24 Kasım 2023 Cuma 11:21:00 - Güncelleme:24 Kasım 2023 Cuma 11:21:00

Emine Erdoğan'dan Öğretmenler Günü paylaşımı

Kaynak: AA

ABONE OL

Emine Erdoğan, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün ilim, irfan yolunu aydınlatanların, bu yolda canıyla, kanıyla, emeğiyle mücadele verenlerin günü... Öğretmek gibi kutsal ve zor bir görevi icra eden tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, şehit öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la izlediği "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filminin galasına ilişkin görüntülere de yer verdi.

Etiketler : emine erdoğan 24 kasım öğretmenler günü
Nihal Candan ve kardeşi Bahar Candan gözaltına alındı

Nihal Candan ve kardeşi Bahar Candan gözaltına alındı
Eşi sayesinde 45 kilo verdi

Eşi sayesinde 45 kilo verdi
Dubai'den KKTC'ye

Dubai'den KKTC'ye
Tüm zamanların şarkıcısı: Reyhan Karaca

Tüm zamanların şarkıcısı: Reyhan Karaca
Demir'e kardeş geliyor

Demir'e kardeş geliyor
Amazon kadını Betül

Amazon kadını Betül
Dostlarıyla buluştu

Dostlarıyla buluştu
Duygu'ya Kenan'dan tam destek

Duygu'ya Kenan'dan tam destek
İkizlere 'baba' isim

İkizlere 'baba' isim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX