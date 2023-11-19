Emine Erdoğan'dan Gazze'deki masumlar için ateşkes paylaşımı
Kaynak: AA
Emine Erdoğan, Gazze'de hayatta kalan masumlar için ateşkes talep ettiği paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'de insanlık; ölüme, haksızlığa, merhametsizliğe, hukuksuzluğa, riyakarlığa direniyor. Şehit edilen on binlerce Filistinli kardeşimizi unutmayacağız. Hala hayatta kalan masumlar için şimdi ateşkes talep ediyoruz" dedi.
Ayni ifadeleri İngilizce olarak da aktaran Erdoğan, paylaşımında "Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi" kapsamında İletişim Başkanlığınca hazırlanan ve Gazze'de yaşanan insanlık dramını konu alan "Gazze: Direnen İnsanlık" isimli sergiden görüntülere yer verdi.
Dünyanın her bölgesinden lider eşleri ve ülke temsilcileri olarak seslerimizi "Filistin İçin Tek Yürek Lider Eşleri Zirvesi" vesilesiyle İstanbul'da birleştirdik.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 17, 2023
Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımların sağlanması için uluslararası toplumu harekete geçmeye... pic.twitter.com/XDO50f0ior
- Gazze'deki masumlar için ateşkes paylaşımı
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