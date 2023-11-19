VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Finansman desteği depremzede KOBİ'lerin hesabına aktarılmaya başlandı
Gazze'deki masumlar için ateşkes paylaşımı
İnsansız deniz araçlarının "aklı" ilk sınavı geçti
Yurt genelinde kar ve soğuk hava etkili oluyor
Erzincan'da 77 düzensiz göçmen ve aranan 34 şüpheli yakalandı
AFAD'dan sağanak yağış ve fırtına uyarısı
19 Kasım 2023 Pazar 12:43:00 - Güncelleme:19 Kasım 2023 Pazar 12:43:00

Emine Erdoğan'dan Gazze'deki masumlar için ateşkes paylaşımı

Kaynak: AA

ABONE OL

Emine Erdoğan, Gazze'de hayatta kalan masumlar için ateşkes talep ettiği paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'de insanlık; ölüme, haksızlığa, merhametsizliğe, hukuksuzluğa, riyakarlığa direniyor. Şehit edilen on binlerce Filistinli kardeşimizi unutmayacağız. Hala hayatta kalan masumlar için şimdi ateşkes talep ediyoruz" dedi.

Ayni ifadeleri İngilizce olarak da aktaran Erdoğan, paylaşımında "Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi" kapsamında İletişim Başkanlığınca hazırlanan ve Gazze'de yaşanan insanlık dramını konu alan "Gazze: Direnen İnsanlık" isimli sergiden görüntülere yer verdi.

Etiketler : emine erdoğan gazze ateşkes
Ölümden döndü

Ölümden döndü
Yapımcılar eski oyuncuları unuttu

Yapımcılar eski oyuncuları unuttu
İlker Aksum: Babam savaş pilotuydu

İlker Aksum: Babam savaş pilotuydu
Platformlarda ‘Enerci' yasağı

Platformlarda ‘Enerci' yasağı
‘Aybüke Öğretmen hepimizin kahramanı'

‘Aybüke Öğretmen hepimizin kahramanı'
Eşinin hastalığı gerçekle yüzleştirdi

Eşinin hastalığı gerçekle yüzleştirdi
Barbie gitti, Kleopatra geldi

Barbie gitti, Kleopatra geldi
‘Ölüler Günü' festivalinde yeni yaşa merhaba

‘Ölüler Günü' festivalinde yeni yaşa merhaba
Sanat aşığı

Sanat aşığı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX