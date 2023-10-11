VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AK Parti Grup Toplantısı... Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Emine Erdoğan'dan Dünya Kız Çocukları Günü paylaşımı
İsrail-Filistin çatışması nedeniyle gemilerde ek tedbirler uygulanacak
İnternet ihbarlarında geçen yıl iki başvurudan birini "kumar" ve "bahis" şikayetleri oluşturdu
Dev kruvaziyer İsrail-Filistin çatışması nedeniyle rotasını Hayfa yerine Marmaris'e çevirdi
Bakan Uraloğlu'ndan İsrail ve Filistin'deki Türklerin tahliyesine yönelik açıklama
11 Ekim 2023 Çarşamba 12:11:00 - Güncelleme:11 Ekim 2023 Çarşamba 12:11:00

Emine Erdoğan'dan Dünya Kız Çocukları Günü paylaşımı

Kaynak: AA

ABONE OL

Emine Erdoğan, Filistin-İsrail çatışmasının yıkıcı etkilerinden daha fazla çocuğun etkilenmemesini dileyerek, uluslararası toplumu din, dil, ırk ayırt etmeksizin dünya barışı için harekete geçmeye çağırdı.

Emine Erdoğan, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir köşesinden başarılı binlerce kız çocuğu tanıdığını belirterek, hepsinin ortak özelliğinin azimleri olduğunu aktardı.

İlmek ilmek işledikleri istikballerinin, insanlığın umudu, barışın, toplumsal dengenin ve huzurun teminatı olduğunu bildiren Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Toplumun her alanında kız çocuklarına hak ettikleri yeri açmakla mükellef olduğumuz gibi kızlarımızın ilerlemesinin önündeki engelleri de el birliği ile kaldırmalıyız. Bilhassa çatışmaların, çocukların eğitim, sağlık ve refahına vurulan en büyük darbe olduğunu asla unutmamalıyız. Bugün dünya sahnesinde gözyaşları içerisinde tanıklık ettiğimiz Filistin-İsrail savaşında, insanlığın ortak emaneti çocuklarımız hayattan koparılıyor. Hayalleri ve umutları yıkılıyor, dünyanın güvenli ve adil bir yer olduğuna dair inançları yok ediliyor."

Emine Erdoğan, adil bir barışın kaybedeni olmayacağı gibi kadın, çocuk ve masumların öldüğü hiçbir savaşın da kazananı olmayacağını vurgulayarak, "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü vesilesiyle yegane dileğim, Filistin-İsrail savaşının yıkıcı etkilerinden daha fazla çocuğumuzun etkilenmemesi. Uluslararası toplumu sorumluluk almaya, din, dil, ırk ayırt etmeksizin dünya barışı için harekete geçmeye çağırıyorum." dedi.

Etiketler : Emine Erdoğan Filistin-İsrail çatışması dünya barışı
Dinlenme zamanı

Dinlenme zamanı
Ece Gürsel: Hayatımı modelliğe borçluyum

Ece Gürsel: Hayatımı modelliğe borçluyum
Büşra Pekin'in son hali... Artık tanıyamıyoruz

Büşra Pekin'in son hali... Artık tanıyamıyoruz
Victoria's Secret'tan teklif yok

Victoria's Secret'tan teklif yok
Galata güzeli Bengü

Galata güzeli Bengü
Yaşama şansı yüzde 2 dediler

Yaşama şansı yüzde 2 dediler
‘YARGI' EMMY'E ADAYI

‘YARGI' EMMY'E ADAYI
Türkçe ve Yunanca bir arada

Türkçe ve Yunanca bir arada
Fake hesabım yok

Fake hesabım yok

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX