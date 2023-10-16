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Emine Erdoğan'dan "Dünya Gıda Günü" paylaşımı
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16 Ekim 2023 Pazartesi 15:00:00 - Güncelleme:16 Ekim 2023 Pazartesi 15:00:00

Emine Erdoğan'dan "Dünya Gıda Günü" paylaşımı

Kaynak: AA

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Emine Erdoğan, "Sularımız, iklim değişikliği, nüfus artışı, kentleşme ve çatışmaların tehdidi altında. Her bir kayıp, insanlığı küresel gıda krizine bir adım daha yaklaştırıyor." ifadelerini kullandı.

Dünya Gıda Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Sıfır Atık" hareketinin başlıca hedefi olan sürdürülebilir yaşamın özünün, gıdaları ve su kaynaklarını korumak olduğunu belirtti.

Emine Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Sularımız, iklim değişikliği, nüfus artışı, kentleşme ve çatışmaların tehdidi altında. Her bir kayıp, insanlığı küresel gıda krizine bir adım daha yaklaştırıyor. Önüne geçmek için bugünden 'gıdada sıfır kayıp' anlayışını benimseyerek, su verimliliği seferberliği hedefleri doğrultusunda hareket edelim. Suyumuza sahip çıkalım, gıdamızı koruyalım."

Emine Erdoğan, 2023 Dünya Gıda Günü etkinliklerinin teması olan, "Su hayattır, su gıda demektir. Kimseyi geride bırakma." ifadesine de yer verdi.

Etiketler : emine erdoğan dünya gıda günü iklim değişikliği gıda krizi
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