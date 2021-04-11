Emine Erdoğan'dan destek çağrısı: Oylar Van Gölü'ne

Emine Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Eşsiz bir doğal güzelliğe sahip Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş ve mavinin her tonunun bulunduğu fotoğrafı, NASA'nın online yarışmasında finale kaldı." dedi.



Erdoğan, yarışmanın yapıldığı oylama linki de paylaşarak, Van Gölü için destek çağrısında bulundu.