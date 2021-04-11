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Emine Erdoğan'dan destek çağrısı: Oylar Van Gölü'ne
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11 Nisan 2021 Pazar 17:48:00 - Güncelleme:11 Nisan 2021 Pazar 17:48:00

Emine Erdoğan'dan destek çağrısı: Oylar Van Gölü'ne

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Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) düzenlediği 'Dünya Turnuvası' adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında finale kalan, uzaydan çekilmiş Van Gölü fotoğrafı için destek istedi.

Emine Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Eşsiz bir doğal güzelliğe sahip Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş ve mavinin her tonunun bulunduğu fotoğrafı, NASA'nın online yarışmasında finale kaldı." dedi.

Erdoğan, yarışmanın yapıldığı oylama linki de paylaşarak, Van Gölü için destek çağrısında bulundu.

Etiketler : emine erdoğan van gölü oylama nasa
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