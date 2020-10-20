Emine Erdoğan'dan Cenk Küpeli ve Demet Şener çiftine çocuk tavsiyesi

Emine Erdoğan'dan Cenk Küpeli ve Demet Şener çiftine çocuk tavsiyesi

Emine Erdoğan, Demet Şener ve eşi Cenk Küpeli'yi Vahdettin Köşkü'nde ağırladı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Demet Şener ve eşi Cenk Küpeli’yi Vahdettin Köşkü’nde ağırladı. Görüşmede aile birliğinin önemi hakkında tavsiyelerde bulunan Emine Hanım, Küpeli çiftine yeni bir bebek beklentisini de tekrar hatırlattı.