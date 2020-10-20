20 Ekim 2020 Salı 23:39:00 - Güncelleme:20 Ekim 2020 Salı 23:39:00
Emine Erdoğan'dan Cenk Küpeli ve Demet Şener çiftine çocuk tavsiyesi
Demet Şener ve Cenk Küpeli çiftini Vahdettin Köşkü'nde ağırlayan Emine Erdoğan, yaptığı konuşmada aile birliğinin önemine vurgu yaparak çifte yeni bir bebek tavsiyesinde bulundu.
Emine Erdoğan, Demet Şener ve eşi Cenk Küpeli'yi Vahdettin Köşkü'nde ağırladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Demet Şener ve eşi Cenk Küpeli’yi Vahdettin Köşkü’nde ağırladı. Görüşmede aile birliğinin önemi hakkında tavsiyelerde bulunan Emine Hanım, Küpeli çiftine yeni bir bebek beklentisini de tekrar hatırlattı.
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