Emine Erdoğan'dan "Aşure Günü" paylaşımı
Kaynak: AA
Emine Erdoğan, paylaşımında, "Sevgiyle pişirilen aşure aşının tüm İslam alemine ve insanlığa şifa olmasını diliyor, Kerbela şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, aşure aşının tüm İslam alemine ve insanlığa şifa olmasını diledi, Kerbela şehitlerini rahmetle andı.
Kardeşliğin, birlik ve beraberliğin sofrasında acımızı ve aşımızı paylaşmamıza vesile olan mübarek Muharrem ayı, dirliğimizi daim etsin.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) August 8, 2022
Sevgiyle pişirilen aşure aşının tüm İslam âlemine ve insanlığa şifa olmasını diliyor, Kerbela şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum. #AşureGünü
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Aşure Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda "Kardeşliğin, birlik ve beraberliğin sofrasında acımızı ve aşımızı paylaşmamıza vesile olan mübarek muharrem ayı, dirliğimizi daim etsin. Sevgiyle pişirilen aşure aşının tüm İslam alemine ve insanlığa şifa olmasını diliyor, Kerbela şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
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