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08 Mayıs 2022 Pazar 10:38:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2022 Pazar 10:38:00

Emine Erdoğan'dan 'Anneler Günü' mesajı

Kaynak: AA

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Emine Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Bugünün vesilesiyle şehit annelerimizi, onların nazarında evlat acısı ile sınanan tüm anneleri minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Anneler Günü vesilesiyle şehit anneleri ve onların nazarında evlat acısı ile sınanan tüm anneleri minnetle yad ettiğini belirtti.

Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, "Omuzlarında dünyanın yükünü, yüreğinde evladını taşıyandır anne. Öyle sonsuzdur ki anne yüreği, her türlü sevgisizliği merhametiyle yenecek güçtedir. Annelik duygusunu gönülden hisseden, dünyayı şefkati ile sarmalamış tüm kadınları en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum." ifadelerine yer verdi.

Etiketler : Emine Erdoğan Anneler Günü Annelik
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