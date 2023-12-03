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03 Aralık 2023 Pazar 11:54:00 - Güncelleme:03 Aralık 2023 Pazar 11:54:00

Emine Erdoğan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü paylaşımı

Kaynak: AA

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Emine Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yetenekleriyle, başarılarıyla, azimleriyle hem gönüllerdeki hem de zihinlerdeki engelleri aşan kardeşlerimizle güçlü bir toplumuz. Zira sevgi, dayanışma ve kardeşlik bağı ile bağlıyız. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik ediyor, bugünün toplumsal farkındalığımızı artırmaya vesile olmasını umut ediyorum" dedi.

Etiketler : emine erdoğan 3 aralık dünya engelliler günü
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