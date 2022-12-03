Emine Erdoğan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü paylaşımı

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayalleri, hayatın karşılarına çıkardığı engellerden çok daha büyük olan gençlerimiz için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hayalleri, hayatın karşılarına çıkardığı engellerden çok daha büyük olan gençlerimiz için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.#3AralıkDünyaEngellilerGünü pic.twitter.com/BbKzS9tPe9 — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) December 3, 2022