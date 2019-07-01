Emine Erdoğan'a sıfır atık sunumu
Osaka kentinde dünyanın ilk 'sıfır atık kasabası' olmaya aday Kamikatsu'nun yetkilileriyle Emine Erdoğan bir araya geldi.
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kamikatsu Belediye Başkanı Yasushi Hanamoto ve Sıfır Atık Akademisi yetkilileriyle bir görüşme yaparak, Kamikatsu'daki atık yönetimine ilişkin sunumu izledi.
ULUSAL PROJE
Görüşmede, Türkiye'de 6 çeşit atık ayrıştırma yapıldığı ve bunun yaygınlaştırılması için ulusal düzeyde projenin yürütüldüğü belirtildi. Türkiye'deki Sıfır Atık Projesi kapsamında pilot olarak “sıfır atık ilçesi” kurulması yönünde çalışmaların da sürdürüldüğü belirtildi.
TÜRKİYE’YE DAVET
Fikir alışverişinde bulunulan görüşmede Emine Erdoğan, Kamikatsu Belediye Başkanı Hanamoto'yu çalışmaları yerinde görmesi için Türkiye'ye davet etti. Atıklardan yapılan kumaşları da inceleyen Emine Erdoğan'a görüşmede, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar ve çevre uzmanları da eşlik etti.
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