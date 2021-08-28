Emine Erdoğan gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler'i andı

Emine Erdoğan vefatının ikinci yılında gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler'i andı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, vefatının ikinci yılında gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler'i andı.
Gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler'in ikinci ölüm yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj yayımlayan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:
"Şule Yüksel Şenler'in insanlığa yön veren duruşu hepimiz için zamansız bir kılavuzdur. İnsan hakları mücadelesi ve iman dolu bir kalbin yenilmezliğini sergilediği yaşamı, güzel bir dünya imar etmek isteyen herkes için ilham doludur. Vefatının 2'nci yıl dönümünde hasretle anıyorum."
Şule Yüksel Şenler'in insanlığa yön veren duruşu hepimiz için zamansız bir kılavuzdur. İnsan hakları mücadelesi ve iman dolu bir kalbin yenilmezliğini sergilediği yaşamı, güzel bir dünya imar etmek isteyen herkes için ilham doludur.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) August 28, 2021
Vefatının 2. yıldönümünde hasretle anıyorum. pic.twitter.com/lX7ujZSuBD
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