VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Bozdağ: Kira düzenlemesinin uzatılması söz konusu değil
Şentop, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı andı
Donetsk'teki sözde mahkeme 3 yabancı askere idam cezası verdi
Emine Erdoğan ve Bakan Özer, İzmir'de kültür sanat merkezini açtı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 8 ana su havzasında 19 proje başlattı
Eski kız arkadaşının yüzüne kimyasal madde atan sanığın 19 yıl hapsi istendi
Konya'da etkili olan sağanak ve dolu 60 bin dekar arazide hasara neden oldu
İzmir'de orman ve makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
İsveç'te sağ seçmen YPG/PKK destekçisi milletvekillinden rahatsız
İsveç'te Türkiye korkusu!
Başkan Erdoğan, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı andı
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, görevine resmen başladı
Kira artışına sınırlama... Bakan Bozdağ detayları anlattı
AB Ukrayna'ya ek 205 milyon avro yardım taahhüt etti
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, hastalık nedeniyle ziyaretlerini iptal etti
Azerbaycanlı avukat, 80 ülkeden hukukçuların cübbelerini biriktirdi
Eğitimde ya da iş gücünde yer almayan gençler için destek programı
Salgın sürecinde e-ticarete ilgi arttı
Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Özbek: Galatasaray'da zafer dolu günlere gideceğimizden eminim
'Jurassic World: Hakimiyet' izleyiciyle buluşacak
Ticari ilişkiler donduruldu
Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a tarihi rest!
Yunanistan'a çok sert tepki: Bu ikiyüzlülüktür
Milli Hızlı Tren geliyor
09 Haziran 2022 Perşembe 16:17:00 - Güncelleme:09 Haziran 2022 Perşembe 16:17:00

Emine Erdoğan ve Bakan Özer, İzmir'de kültür sanat merkezini açtı

Kaynak: AA

ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İzmir Olgunlaşma Enstitüsü Kültür Sanat Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Emine Erdoğan ve Bakan Mahmut Özer, İzmir Olgunlaşma Enstitüsü'ne devredilen, bir dönem öğretmenevi olarak hizmet veren Kültür Sanat Merkezi'nin açılışını yaptı. Enstitü Müdürü Şule Aydın'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Emine Erdoğan, kursiyerlerle sohbet etti.

Erdoğan ve beraberindekiler dantel geri dönüşüm atölyesini gezdikten sonra "Anadolu Cepkenleri" sergisi ile nakış, minyatür ve iğne oyası uygulama alanlarını ziyaret etti.

Açılışa, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in eşi Nebahat Özer, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in eşi Fatma Köşger, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ve diğer ilgililer katıldı.

İzmir Olgunlaşma Enstitüsü Kültür Sanat Merkezi hakkında

Merkezde, geleneksel el sanatlarının tanıtılması, yaşatılması ve kuşaktan kuşağa aktarılmasının sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Enstitü atölyelerinde hazırlanan koleksiyonların sergilendiği sergi salonunun bulunduğu merkezde; gastronomi üzerine çalışmaların yapıldığı, eğitim-üretim ve satış hizmetlerinin sunulduğu kafeterya, servis alanı, sanat atölyelerinde hazırlanan ürünlerin tanıtım ve satışının yapıldığı mağaza bölümü, kültür sanat kütüphanesi, geleneksel sanatlara yönelik tanıtım faaliyetlerinin yürütüleceği workshop ile atölye çalışma alanı da yer alıyor.

Etiketler : Mahmut Özer Anadolu Cepkenleri Ceyda Bölünmez Mahmut Özer
Doğuma masajla hazırlanıyor

Doğuma masajla hazırlanıyor
İlk şarkımı Sezen yazdı

İlk şarkımı Sezen yazdı
Yüşra dövüş kulübünde

Yüşra dövüş kulübünde
Ayrılmadık

Ayrılmadık
Yıldız'a selam duruşu

Yıldız'a selam duruşu
Mutluluğa 'Yıldırım' düştü

Mutluluğa 'Yıldırım' düştü
İlk KKTC heyecanı

İlk KKTC heyecanı
Kero'ya sürpriz pasta

Kero'ya sürpriz pasta
İşleri geri çevirmiyorum

İşleri geri çevirmiyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX