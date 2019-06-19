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19 Haziran 2019 18:34 | Çarşamba

Emine Erdoğan: Türkiye'ye tüm dünyanın ihtiyacı var

Emine Erdoğan, "Türkiye yalnızca bir ülke değil, gelecek nesillere emanet edilecek bir değerler bütünüdür. İnanın, Türkiye'ye sadece bizlerin değil, tüm dünyanın ihtiyacı var." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Teşkilatı tarafından Zeytinburnu Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen "Geleneksel Vefa Buluşması"nda gönül dostlarıyla bir araya geldi.

Konuşmasına, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi rahmetle anarak başlayan Emine Erdoğan, "İslam alemi bir dava liderini kaybetti. O, zulümle mücadeleye adanmış ömrünü, yine o yolda bitirdi. Onun gibi, davası için kendinden vazgeçmiş insanların dünya hayatından bekledikleri konforlu bir yaşam değildir. Onların, bedenlerini hapsettikleri zindanlardan, yeis değil, güneşten daha parlak bir ışık yayılır. Geride bıraktığı ayak izleri ve dava ruhu, dünya döndükçe var olacak, zulme direnmek isteyenlere güç verecektir. Tüm İslam alemine başsağlığı diliyorum. İnşallah, inandığı davadan hiç vazgeçmeme mücadelesi, hepimiz için örnek olur." diye konuştu.

"Başarmak istediğimiz her hedef, yalnızca bu vatan içindi"
"Gönül dostları"yla uzun bir yolda yaklaşık 25 senedir birlikte yürüdüklerini, birbirlerine yarenlik ettiklerini dile getiren Erdoğan, konuşmasını söyle sürdürdü:

"Bir davaya inanmış, bir davaya gönül vermiş insanlar için yolun anlamı çok büyüktür. 'Bir yol varsa hakikate varan, bir yolcu lazım kendini arayan. Bir hancı varsa yolcuları ağırlayan, bir aşk lazım yola koyduran.' demiş ya Mevlana, çok şükür biz de aşk ile yola koyulduk. Bu azimle, zorlukları aştık, birlikte başardık. Çok şükür ki, bugün de ilk günkü azimle yola devam ediyoruz. Çünkü mesafelerin katedilmesi ve engellerin aşılmasında devamlılık esas prensiptir. Biz artık aynı kanı taşır hale gelmiş, büyük bir ailenin üyeleriyiz. Bildiğiniz üzere, aile fertleri, yolu bir an ya da bir mevsim için değil, istikbaldeki hedef için ilelebet yürürler. Hepimizin aynı aşkla sevdalanmış milyonlarca yürek olduğumuzu çok iyi biliyorum. Sizleri 25 yıldır devam eden bu yolculuğun başlangıç noktasını hatırlamaya davet ediyorum. Hepimiz eşi benzeri olmayan bu vatanın hak ettiği değeri bulması gerektiği noktasında birleşmiştik. Sevdamızın adı Türkiye'ydi.

Bu sevda hepimizin nefsini kendi içinde eritti. Değerimizi, kim olduğumuzla, makamlarımızla değil, davaya ne kadar katkıda bulunduğumuzla ölçtük. Ülkemizin her meselesine, büyük bir emaneti sırtladığımız bilinciyle yaklaştık. Dokunduğumuz her işe nefsimizle değil, kuyumcu terazisi hassasiyetiyle muamele ettik. Başarmak istediğimiz her hedef, yalnızca bu vatan içindi. Yeri geldi canımızı feda ettik. Bu kutlu dava yolunda kaybettiklerimizi rahmetle anıyorum. Kadını, erkeği, yaşlısı, genci, farklı etnik kökenleriyle bir olmayı şiar edindik."

Birbirine kenetlenmiş yüreklerin oluşturduğu güvenlik duvarını, hiçbir kuvvetin aşamayacağını vurgulayan Erdoğan, "Biz bu gerçeği, kalkışmalardan tutun, ekonomik darbe girişimlerine kadar her kulvarda yıllardır ispat ediyoruz. En büyük kalkan, en büyük silah, milyonlardan oluşan tek bir yumruğun manevi gücüdür. Geceleri semaya açılan ellerdir, yapılan dualardır. Bir davaya gönül vermek, bir davanın gönül neferi olmak mevsim şartları ne olursa olsun köklere sımsıkı tutunmayı gerektirir." ifadelerini kullandı.

"Kadının dönüştürücü gücü en başından beri yakıtımız oldu"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti'nin "kadının gücü" anlamına geldiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"AK Parti olarak bizler bugünlere gelmeyi hanımefendilerin dayanışmasına borçluyuz. Kadının dönüştürücü gücü en başından beri yakıtımız oldu. Kadınlarımız farklı parçaları bir araya getiren ve bir arada tutan lehimlerdir. Biz bunca yıldır, bu lehimlerin sağlamlığı sayesinde yekpare kalmayı başardık. Bundan sonra da yine siz kadınlarımızın öngörüsüyle bir ve beraber kalmaya devam edeceğiz inşallah. 'Bir ülkede birliği koruyabilirseniz, yaşayabilirsiniz' diye bir söz var. Bu söze sonuna kadar inanıyorum."

Emine Erdoğan, çeyrek asırdır devam eden yolda Türkiye resminde sayısız fark oluştuğunu ifade ederek, "O günden bu yana değişmeyen şey, tuttuğumuz elin, vatanımızın eli olduğudur. Allah bu bağı hiç koparmasın." dedi.

"Türkiye'ye sadece bizlerin değil, tüm dünyanın ihtiyacı var"
İktidarın değil, Türkiye, çocukların ve medeniyetin ihyası için kurdukları hayalin peşinde olduklarının altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye sevgisi tüm şahsi menfaatlerin üzerinde bir sevgidir. Türkiye yalnızca bir ülke değil, gelecek nesillere emanet edilecek bir değerler bütünüdür. İnanın, Türkiye'ye sadece bizlerin değil, tüm dünyanın ihtiyacı var. Biz gerek dünyanın en cömert ülkesi olma sıfatımızla, gerekse dünyanın neresinde olursa olsun mazlumlara kol kanat geren tabiatımızla, mazlumlara umut bir ülkeyiz. Dünyanın karanlıkları yenmesinde, bizim medeniyet değerlerimizin yaydığı ışığın büyük etkisi var. Umarım bu gerçekler, nasıl büyük bir amacın parçası olduğumuzu bir kez daha hatırlamamıza vesile olur. Sözlerimi Muhammed İkbal'in şu veciz ifadesiyle bitirmek istiyorum: Harekette birlik olmazsa, fikirdeki birlik faydasızdır."

Emine Erdoğan'ın yanı sıra programa AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve eşi Sevgi Kurtulmuş ile AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam katıldı.

(AA)

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