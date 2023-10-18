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Emine Erdoğan: Tarih İsrail'in işlediği insanlık suçunu unutmayacak
18 Ekim 2023 Çarşamba 07:17:00 - Güncelleme:18 Ekim 2023 Çarşamba 07:17:00

Emine Erdoğan: Tarih İsrail'in işlediği insanlık suçunu unutmayacak

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Tarih; kadın, çocuk, yaşlı demeden Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail'in işlediği insanlık suçunu unutmayacak" dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, Gazze'den günlerdir yükselen acı feryatların kalpleri paramparça ettiğini belirtti.

Emine Erdoğan, "Son olarak İsrail'in bir hastaneyi hedef alarak yüzlerce masum insanın ölmesine ve yaralanmasına sebep olmasının hiçbir haklılığı olamaz. Tarih; kadın, çocuk, yaşlı demeden Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail'in işlediği insanlık suçunu unutmayacak. Dünyanın seyirci kaldığı bu zulme bir an önce 'dur' denilmesini, daha fazla annenin yüreğinin yanmamasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler : emine erdogan gaza ölüm insanlık suçu
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