Emine Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall'ın eşi Marieme Faye Sall ile görüştü
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Filistin İçin Tek Yürek" zirvesi dolayısıyla İstanbul'a gelen Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'ın eşi Marieme Faye Sall ile bir araya geldi.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmeyle ilgili şu sözlere yer verdi:
"Filistin İçin Tek Yürek Buluşmamız vesilesiyle ülkemizi ziyaret eden Senegal Devlet Başkanı'nın değerli eşi Marieme Faye Sall ile İstanbul'da bir araya geldik. Gazze'de yaşanan trajedi için üzüntümüz ve endişemiz ortak. Masum sivillere yönelik saldırıların bir an önce durdurulması hususunda gösterdiği dayanışma için Marieme Hanımefendi'ye teşekkür ediyorum."
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