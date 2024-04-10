Emine Erdoğan: Ramazan Bayramımız mübarek olsun

Emine Erdoğan mesajında, şunları kaydetti:

"Milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Huzur içerisinde ibadet ve dualarla sevgi ile muhabbetin hakim olduğu bir bayram geçirmeyi temenni ediyorum. Umut ışığının Gazze'ye ulaşmasını, mazlum coğrafyada sevinç ve barışın üstün gelmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Hayırlı bayramlar."