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10 Nisan 2024 Çarşamba 11:18:00 - Güncelleme:10 Nisan 2024 Çarşamba 11:18:00

Emine Erdoğan: Ramazan Bayramımız mübarek olsun

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Emine Erdoğan mesajında, şunları kaydetti:

"Milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Huzur içerisinde ibadet ve dualarla sevgi ile muhabbetin hakim olduğu bir bayram geçirmeyi temenni ediyorum. Umut ışığının Gazze'ye ulaşmasını, mazlum coğrafyada sevinç ve barışın üstün gelmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Hayırlı bayramlar."

Etiketler : ramazan bayramı emine erdoğan mesaj
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