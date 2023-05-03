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Emine Erdoğan: "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum" kampanyasıyla 5 milyon öğrenciye günde en az 1 öğün ...
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03 Mayıs 2023 Çarşamba 12:42:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2023 Çarşamba 12:42:00

Emine Erdoğan: "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum" kampanyasıyla 5 milyon öğrenciye günde en az 1 öğün yemek ikram ediliyor

Kaynak: AA

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Emine Erdoğan, "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum" kampanyası kapsamında ana sınıfından liseye kadar 5 milyon öğrenciye günde en az 1 öğün yemek ikram edildiğini bildirdi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çocukların sağlığının her işin başında geldiğini, bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığıyla "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum" kampanyasının şubatta hayata geçirildiğini belirtti.

Herkesi derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle projenin tanıtımını gerçekleştiremediklerini fakat bakanlığın çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüğünü ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Değerli veliler, anasınıfından liselere kadar 5 milyon öğrencimize günde en az 1 öğün yemek ikram ediliyor. Bakanlığımıza bağlı Halk Eğitim Merkezlerinde ve meslek liselerinin ilgili bölümlerinde özenle hazırlanan taze, sıcak ve sağlıklı yemekler çocuklarımıza şifa oluyor."

Etiketler : Emine Erdoğan sosyal medya Milli Eğitim Bakanlığı
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