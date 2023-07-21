Emine Erdoğan, Körfez ülkelerine yönelik ziyaretlere ilişkin paylaşımda bulundu
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Körfez ülkelerine gerçekleştirdikleri ziyaretlere ilişkin paylaşımda bulundu.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Körfez ülkelerine gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerin kültürlerimiz arasındaki dostluk bağına güç katacağına inanıyor, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.
Erdoğan, paylaşımında, Körfez ülkelerindeki ziyaretleri ve görüşmelerine ilişkin bir videoya da yer verdi.
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- Emine Erdoğan, Körfez ülkelerine yönelik ziyaretlere ilişkin paylaşımda bulundu