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"Kadınlar başta olmak üzere tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun"
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01 Mayıs 2023 Pazartesi 14:50:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2023 Pazartesi 14:50:00

Emine Erdoğan: Kadınlar başta olmak üzere tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun

Kaynak: AA

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Emine Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Özünde dayanışma ve mücadele bulunan, gücünü emeğinden alan kadınlar ürettikçe kazanmaya devam edeceğiz. Üretime varlığıyla değer katan kadınlar başta olmak üzere, tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.

Etiketler : emine erdoğan 1 mayıs emek ve dayanışma günü
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