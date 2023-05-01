"Kadınlar başta olmak üzere tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun"

Emine Erdoğan: Kadınlar başta olmak üzere tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Özünde dayanışma ve mücadele bulunan, gücünü emeğinden alan kadınlar ürettikçe kazanmaya devam edeceğiz. Üretime varlığıyla değer katan kadınlar başta olmak üzere, tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.