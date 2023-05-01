Emine Erdoğan: Kadınlar başta olmak üzere tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun
Kaynak: AA
Emine Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Özünde dayanışma ve mücadele bulunan, gücünü emeğinden alan kadınlar ürettikçe kazanmaya devam edeceğiz. Üretime varlığıyla değer katan kadınlar başta olmak üzere, tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.
Özünde dayanışma ve mücadele bulunan, gücünü emeğinden alan kadınlar ürettikçe kazanmaya devam edeceğiz.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) May 1, 2023
Üretime varlığıyla değer katan kadınlar başta olmak üzere, tüm emekçilerimizin #1Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.
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