23 Eylül 2020 Çarşamba 13:02:00 - Güncelleme:23 Eylül 2020 Çarşamba 13:04:00
Emine Erdoğan: "Herkesi işaret dili farkındalığına davet ediyorum"
Kaynak: DHA
ABONE OL
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, herkesi işaret dilinin farkındalığına davet ettiğini söyledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 23 Eylül "Dünya İşaret Dili Günü"nü kutladı. Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Herkesi işaret dili farkındalığına davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
- PKK'nın sabotajcısı "Baver-Çektar" kod adlı terörist tutuklandı
- Halil Sezai 'nin avukatlarından tutukluluğa itiraz
- Test çalışmalarını tamamlayan Oruç Reis, Antalya Limanı'na döndü
- Mersin'de terör örgütü DEAŞ mensubu 2 kişi gözaltına alındı
- Sağlık çalışanlarına saldırıyla ilgili flaş gelişme!
- Emine Erdoğan'dan, 'Dünya İşaret Dili Günü' paylaşımı