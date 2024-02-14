Emine Erdoğan, Dubai'de BM Kalkınma Programı Başkanı Steiner ile görüştü

Emine Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı "Dünya Hükümetler Zirvesi" kapsamında gerçekleştirilen "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Forumu"nda, Steiner ile görüştü.

Emine Erdoğan, Steiner'a 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde UNDP başta olmak üzere, destek sunan tüm BM ofislerinin çalışmalarının kıymetli olduğunu belirterek teşekkürlerini sundu.

Emine Erdoğan, kültürlerin ve dinlerin sürdürülebilir olmayı öğütlediğini; öz yaşam biçimine dönülmesi gerektiğini söyledi.

Steiner, kendisinin daha önce BM Çevre Programı İcra Direktörlüğü tecrübesi olduğunu belirterek mevcut görevinde çevre temelli ve sürdürülebilir kalkınmayı önemsediğini ifade etti.

Atık yönetiminin kendi çalışma alanlarında önemli bir yer kapladığını söyleyen Steiner, Emine Erdoğan'ın "Sıfır Atık" konusunda yaptıklarının ve çabalarının dünya için anlamlı olduğunu, Türkiye'deki Sıfır Atık Projesi gibi önemli uygulamaların liderlik yapılarak küresele taşınmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Vazgeçilmez addedilen plastiklerin, hayatın her alanında kullanılması neticesinde, ciddi bir tehditle karşı karşıya olunduğu konuşulan görüşmede, Türkiye'de veya New York'ta yeniden bir araya gelinmesi temennisinde bulunuldu