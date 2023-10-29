VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İzmit Körfezi'nde 1923 metrekarelik Türk bayrağı açıldı
Papa'dan Gazze için ateşkes çağrısı
Sanayi ve teknolojide yeni asrın şifresi "yerlilik ve millilik"
İngiltere'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kutlandı
Başkan Erdoğan, Kazakistanlı mevkidaşı Tokayev ile görüştü
Cumhuriyet'in 100. yılı coşkuyla kutlanıyor
29 Ekim 2023 Pazar 15:30:00 - Güncelleme:29 Ekim 2023 Pazar 15:30:00

Emine Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutladı. Erdoğan, "Gelecek nesillerimizin bu kahramanlık ruhunu, birlik ve beraberlik içinde koruyarak, Türkiye Yüzyılı hedefleriyle yaşatacağına yürekten inanıyorum" dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, "29 Ekim 1923, şanlı tarihimizin en görkemli sayfalarından biri" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, eşsiz bir zaferle kurulan Cumhuriyet'in büyük bir milletin, büyük bir irade ve fedakarlığının eseri olduğunu vurguladı. "Bugün, vatan sevdalısı bir milletin dirilişinin de yıl dönümü" dedi.

Emine Erdoğan, gelecek nesillerin bu kahramanlık ruhunu, birlik ve beraberlik içinde koruyarak, Türkiye Yüzyılı hedefleriyle yaşatacağına yürekten inandığını belirtti.

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatan uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum." paylaşımı yaptı.

Etiketler : emine erdoğan cumhuriyet mustafa kemal atatürk
Babasız büyüyen Doğuş'tan baba şarkısı

Babasız büyüyen Doğuş'tan baba şarkısı
Sekizinci denemesinde böbreğine kavuştu

Sekizinci denemesinde böbreğine kavuştu
Eleştirilere üzülmüyorum

Eleştirilere üzülmüyorum
Savaşın bitmesini diliyoruz

Savaşın bitmesini diliyoruz
Uyku sorunu yaşıyor

Uyku sorunu yaşıyor
Suat Suna'dan destek konseri

Suat Suna'dan destek konseri
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
Yapımcı olarak Cannes'da

Yapımcı olarak Cannes'da
Cumhuriyet'in Divası Times Meydanı'nda

Cumhuriyet'in Divası Times Meydanı'nda

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX