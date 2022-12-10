Emine Erdoğan: Çocuk istismarı insanlık dışı bir suçtur
Kaynak: AA
Emine Erdoğan, çocuk istismarıyla ilgili, "İnsanlık dışı bir suçtur, sapkınlıktır. Hiçbir dine, ahlaka, geleneğe sığmaz, mazereti kabul edilemez" ifadeleriyle tepki gösterdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, çocuk istismarı konusuyla ilgili açıklama yaptı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Çocuk istismarı, insanlık dışı bir suçtur, sapkınlıktır. Hiçbir dine, ahlaka, geleneğe sığmaz, mazereti kabul edilemez. Bu suçu işleyen, göz yuman, sessiz kalan herkes hesap vermelidir. Sürecin ben de takipçisi olacağım. Adaletin tecelli edeceğine inanıyorum."
Çocuk istismarı, insanlık dışı bir suçtur, sapkınlıktır! Hiçbir dine, ahlaka, geleneğe sığmaz, mazereti kabul edilemez. Bu suçu işleyen, göz yuman, sessiz kalan herkes hesap vermelidir. Sürecin ben de takipçisi olacağım. Adaletin tecelli edeceğine inanıyorum.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) December 10, 2022
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