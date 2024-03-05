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Emine Erdoğan, BM İklim Değişikliği Konferansı Başkanı Babayev ile görüştü
05 Mart 2024 Salı 19:06:00 - Güncelleme:05 Mart 2024 Salı 19:06:00

Emine Erdoğan, BM İklim Değişikliği Konferansı Başkanı Babayev ile görüştü

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı (COP29) Başkanı Azerbaycan Çevre Bakanı Mukhtar Babayev ile görüştü.

Devlet Konukevi'nde gerçekleşen görüşmede Babayev, randevu talebini kabul ettikleri için Emine Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.

Türkiye temasları kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile de görüşmeler gerçekleştireceklerini belirten Babayev, birçok alanda olduğu gibi, çevre konularında ve COP29 Zirvesi bağlamında Türkiye ile yakın işbirliği yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Türk devletleri ile daha yakın temasta çevre koordinasyonu sağlamak istediklerini aktaran Babayev, Emine Erdoğan'ın BM kapsamında ve küresel düzeyde yürüttüğü çalışmalardaki tecrübelerinden istifade etmek istediklerini kaydetti.

Emine Erdoğan da COP29 Başkanlığı dolayısıyla Babayev'i tebrik edip, başarılar dileyerek, kardeş ülke Azerbaycan'a Türkiye'nin tüm imkan ve tecrübeleri ile destek olacağının altını çizdi.

Görüşmede, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile COP29 Başkanlığı Başmüzakerecisi Dışişleri Bakan Yardımcısı Yalchin Rafiyev de yer aldı.

"AZERBAYCAN'DA DÜZENLENİYOR OLMASI MEMNUNİYET VERİCİ"

Etiketler : Emine Erdoğan Mukhtar Babayev BM İklim Değişikliği Konferansı
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