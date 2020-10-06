  • BIST
    1153.71
  • Dolar
    7,7840
  • Euro
    9,1729
  • Altın
    475,7150
İstanbul
18 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İspanya'da Kovid-19 vakalarındaki yüksek artış devam ediyor
Çavuşoğlu: Bölgemizde Türkiye'yi dışarıda bırakacak her girişim başarısızlıkla sonuçlanmaya adaydır
ABD'de F-35 kazasından 'sistem arızası' çıktı
Trump'ın doktorundan yeni açıklama: Bugün herhangi bir semptom göstermedi
Kırgızistan'da Başbakan ve Meclis Başkanı istifa etti
Koronavirüs Beyaz Saray'da yayılıyor, önlemler artırılmıyor
Adana'da FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis
Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı ile görüştü
Bakan Koca koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
DSÖ: Kovid-19 aşısı yıl sonuna kadar hazır olabilir
Emine Erdoğan: Azerbaycan'a yönelik saldırıları şiddetle kınıyorum
Dünya Meteoroloji Örgütü: Antarktika üzerindeki ozon deliği maksimum büyüklüğe ulaştı
Ukraynalı Dışişleri Bakanı Kuleba'dan 'ittifak' açıklaması: Bölgeye pek çok fayda getirebilir
Oktay: Güzel Maraş'ı hakkaniyete ve hukuka uygun bir şekilde açıyoruz
Uzaktan eğitime katılmıyordu! Matematik öğretmeni evinde ölü bulundu
İçişleri Bakanlığı: 1 Ocak'tan bu yana 173 terörist ikna yoluyla teslim oldu
AB Komisyonu'nun 2020 Türkiye Raporu açıklandı
Trump açıkladı: Biden ile 15 Ekim'deki canlı yayın tartışmasına katılacağım
Suudi Arabistan'da 25 kişi daha koronavirüsten öldü
Kapalı Maraş'ın açılma süreci, envanter çalışmalarıyla başladı
Serdar Oral kimdir, kaç yaşında nereli? Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral ölüm nedeni nedir?
Sarkozy hakim karşısında: Rüşvet suçlamasıyla ifade verdi
Başkan Erdoğan, yarın Kuveyt ve Katar'a gidecek
Dışişleri Bakanlığı: Kırgızistan'da meydana gelen gelişmelerden derin endişe duyuyoruz
06 Ekim 2020 Salı 19:23:00 - Güncelleme:06 Ekim 2020 Salı 19:23:00

Emine Erdoğan: Azerbaycan'a yönelik saldırıları şiddetle kınıyorum

Kaynak: DHA

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Azerbaycan'a yönelik saldırıları kınayarak, "Azerbaycan ve Türkiye bir kalbin iki yarısıdır" dedi.

Emine Erdoğan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'a yönelik saldırıları şiddetle kınıyorum. Tüm barışçıl girişimleri, geçmişte yaptığı gibi bir kere daha bozan Ermenistan, masumların kanını dökerek, diyalog yollarına mermi saçarak barıştan yana olmadığını bir kez daha göstermektedir. Uluslararası hukuku yok sayan bu saldırgan tutuma karşı, uluslararası toplum birlik olmalıdır. Saldırılarda şehit düşen kardeşlerimize Allah’tan rahmet, gazilere acil şifa, Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum. Azerbaycan ve Türkiye bir kalbin iki yarısıdır" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER