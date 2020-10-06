Emine Erdoğan: Azerbaycan'a yönelik saldırıları şiddetle kınıyorum
Kaynak: DHA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Azerbaycan'a yönelik saldırıları kınayarak, "Azerbaycan ve Türkiye bir kalbin iki yarısıdır" dedi.
Emine Erdoğan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'a yönelik saldırıları şiddetle kınıyorum. Tüm barışçıl girişimleri, geçmişte yaptığı gibi bir kere daha bozan Ermenistan, masumların kanını dökerek, diyalog yollarına mermi saçarak barıştan yana olmadığını bir kez daha göstermektedir. Uluslararası hukuku yok sayan bu saldırgan tutuma karşı, uluslararası toplum birlik olmalıdır. Saldırılarda şehit düşen kardeşlerimize Allah’tan rahmet, gazilere acil şifa, Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum. Azerbaycan ve Türkiye bir kalbin iki yarısıdır" ifadelerini kullandı.
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