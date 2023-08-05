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05 Ağustos 2023 Cumartesi 19:00:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2023 Cumartesi 19:00:00

Emine Erdoğan, 3 ton atık malzeme toplanmasına öncülük eden imamı tebrik etti

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çorum'un Üyük Köyü'nde bir yılda 3 tona yakın atık malzeme toplanmasına öncülük eden köyün imamı Mustafa Yıldırım'ı tebrik etti.

Emine Erdoğan, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan, Anadolu Ajansı'nın Çorum'un Üyük köyü imam hatibi Mustafa Yıldırım'ın başlattığı Sıfır Atık Projesi'ne ilişkin hazırladığı "Çevreci imamın sıfır atık hassasiyeti köyüne örnek oldu" başlıklı haberini alıntıladı.

Erdoğan, bunun üzerine yaptığı paylaşımda "Her zaman dile getirdiğim gibi sıfır atık hareketinin başarısı, projeyi benimseyerek, yerelde uygulayan milletimizin eseri. Üyük köyü sakinlerinin özverisi ve duyarlılığı ile sadece bir yılda 3 ton plastiğin toplanması takdire şayan bir başarı. Bu geri dönüşüm seferberliğine öncülük eden köy imam hatibi Mustafa Yıldırım'ı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler : emine erdoğan çorumlu imam atık malzeme recep tayyip erdoğan
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