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Emeklilere bayram ikramiyesi müjdesi! TBMM'de kabul edildi
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02 Mart 2024 Cumartesi 00:40:00 - Güncelleme:02 Mart 2024 Cumartesi 00:40:00

Emeklilere bayram ikramiyesi müjdesi! TBMM'de kabul edildi

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TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren 8. Yargı Paketi'nde yer alan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik madde kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren 8. Yargı Paketi'nde yer alan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik madde kabul edildi.

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