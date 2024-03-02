TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren 8. Yargı Paketi'nde yer alan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik madde kabul edildi.
02 Mart 2024 Cumartesi 00:40:00 - Güncelleme:02 Mart 2024 Cumartesi 00:40:00
Emeklilere bayram ikramiyesi müjdesi! TBMM'de kabul edildi
TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren 8. Yargı Paketi'nde yer alan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik madde kabul edildi.
Ayrıntılar geliyor...
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