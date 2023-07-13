13 Temmuz 2023 Perşembe 22:30:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2023 Perşembe 22:30:00
Emekli maaşlarına yüzde 25 zam yapılmasını öngören madde Meclis'te kabul edildi
Kaynak: IHA
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SSK ve Bağkur emekli aylıklarına ilişkin madde, değişiklik yapılmadan TBMM Genel Kurul'da kabul edildi.
SSK ve Bağkur emekli aylıklarına ilişkin madde, değişiklik yapılmadan TBMM Genel Kurul'da kabul edildi. Emeklilere yapılacak zam oranı yüzde 25 olacak.
- Emekli maaşlarına yüzde 25 zam yapılmasını öngören madde Meclis'te kabul edildi
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