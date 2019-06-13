Emekliler Temmuz'da ne kadar zam alacaklar? Emekli maaşı ne kadar?

Emekliler önümüzdeki iki ay boyunca ek ödemeler ile birlikte rahatlayacaklar. Emekli aylıklarını alacak olan emeklilere ilk olarak Temmuz ayı zammı yapılacak. Emekli maaşı Temmuz zammı ne kadar? Emekli ek ödemesi ne zaman yatırılacak? sorularının yanıtları milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Temmuz zammına enflasyon farkı da eklenecek. Daha sonra ise Kurban Bayramı öncesi 1000 TL bayram ikramiyeleri verilecek. Emekli maaşı zammına yapılacak enflasyon ödemesi yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Açıklanan ilk 5 aylık enflasyon 4.99 olarak tespit edildi. Emekliler bir daha ki ay açıklanacak olan enflasyon rakamlarını heyecanla bekliyorlar. Emekli maaşı Temmuz zammı ve emekli ek ödemeleri hakkında tüm merak edilenlere haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI NE KADAR?

12.3 milyon emeklinin maaşıyla birlikte aldığı ek ödeme, enflasyon zammıyla 57 ila 230 lira artacak. Bu maaşı alan emeklinin eline, yüzde 5 oranında yani 53,60 lira ek ödemeyle birlikte 1.125 lira 48 kuruş geçiyor. Yüzde 4.99 artışa göre net maaş bin 125 lira 37 kuruşa, ek ödeme de 56,27 liraya çıkacak. Emeklinin eline artık 1.181 lira 64 kuruş geçecek.

EMEKLİ EK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Bayram ikramiyesini alan emekliler, şimdi de zam heyecanı yaşıyor. Temmuz zammı, emeklilerin hem maaşlarına hem ek ödemelerine yansıtılacak.

KESİN RAKAM TEMMUZ'DA NETLEŞECEK

İlk 5 aylık enflasyon rakamının belli olması ile birlikte emeklilere ve memurlara yapılacak zam oranı da netleşmeye başladı. TÜİK tarafından açıklanan 2019 Mayıs ayı enflasyon rakamlarına göre ilk 5 aydaki enflasyon yüzde 4,99 olarak belirlendi. Yani emeklilere bugün zam yapılsa bu zam oranı yüzde 4,99 olarak belirlenecek. Ancak bu orana 2019 Haziran ayı enflasyon rakamı da eklenecek. Haziran ayı enflasyon rakamının da belli olmasının ardından emeklilere ve memurlara yapılacak 2019 Temmuz zammı da tam olarak netleşmiş olacak.

6 AYLIK ENFLASYON NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Emekli ve memurlara yapılacak 2019 Temmuz zammı TÜİK'in Haziran ayı enflasyon rakamını açıklaması ile belli olacak. 2019 Haziran ayı enflasyon rakamının ise TÜİK tarafından 3 Temmuz Çarşamba günü açıklaması öngörülüyor.

279 TL ZAM OLACAK

Emekli maaşları Ocak-Haziran ayları arasındaki enflasyon oranında artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 5 aylık enflasyon oranına göre yüzde 4.99 zam görünüyor. Buna göre emekli maaşlarında 56,27 lira ile 279,76 lira arasında artış yaşanacak.

KURBAN BAYRAMI'NDA 1000 TL İKRAMİYE

Kurban Bayramı'nda da emekli bayram ikramiyesi ödemeleri gerçekleşecek. Emekli bayram ikramiyesi bu zamana kadar 3 kez verildi. Sonuncu ikramiye 31 Mayıs'ta hesaplara yattı. Kurban Bayramı'nın başlangıcından önce emeklilere 1000 TL ödeme yapılacak. Böylece emekli 1279 TL'ye kadar ekstra ödeme almış olacak.