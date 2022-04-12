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12 Nisan 2022 Salı 09:58:00 - Güncelleme:12 Nisan 2022 Salı 09:58:00

Emekli ikramiyesi artacak mı? Gözler Kabine toplantısına çevrildi

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Yoğun gündemle bir araya gelecek Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor. Toplantıda iç ve dış gelişmeler konuşulacağı gibi öncelikli konulardan biri olan ekonomi de konuşulacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak olan kabine toplantısında Rusya-Ukrayna savaşındaki son durumun yanı sıra şu konuların ele alınması bekleniyor:

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci, NATO üyesi ülkelerle önümüzdeki dönemde savunma sanayii konusunda atılacak ortak adımlar ile Suriye ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler değerlendirilecek.

İç gündemde öne çıkacak başlıklardan biri ekonomideki gelişmeler olacak. Fiyat artışlarının önüne geçilmesi için atılacak adımlar değerlendirilecek. Emeklilerin bayram ikramiyesinde artışın da ele alınması bekleniyor.

Terörle mücadeledeki son durum ve yaz döneminde yürütülecek operasyonlar da önemli başlıklardan biri olacak.

Etiketler : Başkan Recep Tayyip Erdoğan Suriye ve Doğu Akdeniz emekli
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