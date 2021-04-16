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16 Nisan 2021 Cuma 12:10:00 - Güncelleme:16 Nisan 2021 Cuma 12:10:00

Emekli amirallere bildiri soruşturması: 7 emekli amiralin evinde arama yapılıyor

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Amirallere bildiri soruşturması kapsamında 7 emekli amiralin evinde arama yapılıyor.

İstanbul'da polis Montrö bildirisiyle ilgili olarak 7 emekli amiralin evlerinde arama yapıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı emekli amirallerin bildirisine ilişkin soruşturmada 6 emekli amiral ile 1 emekli generali ifadeye çağırdı.

Etiketler : emekli amiral darbe iması darbe soruşturma
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