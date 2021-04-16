Emekli amirallere bildiri soruşturması: 7 emekli amiralin evinde arama yapılıyor

İstanbul'da polis Montrö bildirisiyle ilgili olarak 7 emekli amiralin evlerinde arama yapıyor.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı emekli amirallerin bildirisine ilişkin soruşturmada 6 emekli amiral ile 1 emekli generali ifadeye çağırdı.