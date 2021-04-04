Emekli amirallerden skandal bildiri! Tepkiler çığ gibi

Emekli Amirallerin yaptığı bildiriye tepkiler çığ gibi büyüyor. Konuya ilişkin olarak TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Grup Başvekili Mahir Ünal, İletişim Başkanı Fahrettin Altun tepki gösterdi. Ayrıca konuya ilişkin olarak sosyal medyada, #HodriMeydan ve #HaddiniziBilin etiketlerine mesaj yağdı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ise konuya ilişkin olarak şu ifadelere yer verdi:

Yıllardır, içerde dışarda vatan ve millet düşmanlarıyla cephe cephe amansız bir mücadele sürerken ortalıkta gözükmeyen emekliler, kendi uydurdukları gündemlerle kaos simsarlığı üstlenmişler; belli. Kahraman milletimiz 15 Temmuz'da sadece FETÖ'cü darbecileri değil, aynı kaynaktan beslendiğini bildiğimiz bütün darbe sevdalılarını da toprağa gömdü. Düşünce açıklama başka, darbe çağrışımlı bildiri hazırlamak başka.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Büyük Türk milleti üniformaya aşıktır. Üniformayı taşımak şereftir. O şerefi emekli olduktan sonra taşımak daha büyük şereftir. Demokrasiye, devlete ve millete sadakatle bağlı, rütbesini üniformasını siyaset malzemesi yapmayanları daima şükranla yad ederiz... Ya diğerleri...

AK Parti Genel Başvekili Numan Kurtulmuş konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Eski Türkiye sevdalısı, vesayetçi, kendisini milli iradenin üstünde gören zihniyetin bazı temsilcileri yayınladıkları sözde bildiri ile siyasete akıl, millete ayar vermeye çalışıyorlar. O devirler geride kaldı! Haddinizi bilin! İçinize sinmese de şunu çok iyi anlayın ki; bu millet, vatanı da, mavi vatanı da, demokrasiyi de, milli iradeyi de bedelini ödeyerek korumuştur ve koruyacaktır.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuya ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

Bazı emekli amirallerin geçmişteki kötü ve çirkin olayları hatırlatan bir yöntem ve üslupla bildiri yayınlaması kabul edilemez. Bu yöntem ve üslubun siyasi hayatımızda neye karşılık geldiği bellidir. Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerimiz için güçlü bir mücadele verirken, birtakım emekli askerin suni gündemler üretmek suretiyle Mavi Vatan mücadelesini yürüten Cumhurbaşkanlığı makamını ve Hükümetimizi hedef almasına en güçlü cevapları vermeye devam edeceğiz. Bugüne kadar aziz milletimizin karşısında kendisinde bir güç vehmeden her türlü vesayet odağına gereken ders verilmiştir, verilmeye de devam edilecektir.

AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Vesayetçi aklın artığı birkaç emekli amiral "bildiri" yayınlayıp seçilmişlere "parmak sallamış." Tekrar hatırlatmakta fayda var. Topluma ve devlete dair her şeyi dizayn etmeye çalışan bu vesayet aklı eski Türkiye'de kaldı. Darbe heveslilerine hodri meydan.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise konuya ilişkin olarak şunları söyledi:

Türkiye'de milli iradeye ayar verme devri çoktan kapandı. Bu vesayetçi alışkanlıklardan kurtulamayanlar, 15 Temmuz'da milletimizin verdiği cevabı çabuk unutmuş olmalı. Hiç kimse kendini milletin gücünün üstünde göremez!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Neymiş, birkaç emekli amiral bir araya gelip bir "bildiri" yazmışlar! 5. kol unsurları da hemen heyecanlanmış. Oturun oturduğunuz yerde. O Türkiye eskide kaldı! Bu millet 15 Temmuz'da darbe heveslilerini nasıl tepelediğini dosta düşmana gösterdi. Haddinizi bilin! Siz kimsiniz? Ne hakla milli iradenin meşru temsilcilerine parmak sallıyorsunuz? Türkiye bir hukuk devletidir. Bunu asla unutmayın. Vesayetçiler bir daha asla demokrasimize zarar veremeyecek. Dış güçlerin ezik piyonları büyüyen, güçlenen Türkiye'nin önünü kesemeyecek!

Konuya ilişkin olarak sosyal medyada, #HodriMeydan ve #HaddiniziBilin etiketlerine mesaj yağdı.