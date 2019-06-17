Emekçilerin her adımı Kılıçdaroğlu'na tepki
Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, her attıkları adımın işten çıkarmaya karşı mücadele olduğunu söyledi.
CHP’li belediyelerdeki yaşanan işten çıkarmaları protesto için, Bolu’dan Ankara’daki CHP Genel Merkezi’ne yürüyen işçiler, altıncı günü tamamladı. Ankara sınırını geçen, Çamlıdere ilçesinin Çamkoru mevkiinden yürüyüşe dün başlayan işçiler Kızılcahamam'a ulaştı. 196 km'lik yolun 11 günde bitirilmesi hedefleniyor.
SÖZÜNÜ TUTMADI
Yürüyüşün ilk gününden bu yana CHP’li belediyelere, emekçileri işlerine geri alması için yapılan çağrılar bir kez daha yinelendi. ‘CHP’li belediyelerde kimse işten atılmayacak’ sözü veren Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na “Sözünüzü tutmadınız” diyerek büyük tepki gösterildi.
SENDİKAL GÜVENCE
Her gün ortalama 20 kilometrelik mesafeyi yürüdüklerini belirten Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Her attığımız adım, işten çıkarmaya karşı bir mücadele, işten çıkarmaya karşı bir tavırken, sendikal güvence için olumlu bir adım olacaktır” ifadelerini kullandı.
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