'Emek ve Adalet Yürüyüşü'ne devam

Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası'nın, Bolu Belediyesi'nde yaşanan işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlediği “Emek ve Adalet Yürüyüşü” bugün üçüncü gününde. Yürüyüşün dünkü bölümü Çaydurt mevkiinde başladı.

CHP'Yİ PROTESTO

Caydurt'taki toplanma bölgesinde açıklamalarda bulunan Hizmet-İş Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, başta Bolu Belediyesi olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinden CHP ve HDP'ye geçen belediyelerce işinden çıkarılan işçilere destek için başlatılan yürüyüşün, CHP Genel Merkezi'ne kadar devam edeceğini söyledi.

HAYAL KIRIKLIĞI

Özdemir, “Maalesef CHP belediyeleri bütün Türkiye'yi, işçileri, emekçileri hayal kırıklığına uğrattılar. Bu yaptıkları yanlıştan bir an önce dönmelerini kendilerinden istiyoruz” diye konuştu. Özdemir, Hak-İş ve Hizmet-İş'in mücadeleye devam edeceğini bildirdi.