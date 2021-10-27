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27 Ekim 2021 Çarşamba 16:30:00 - Güncelleme:27 Ekim 2021 Çarşamba 16:30:00

Elektrik üretimindeki artışın başrolü temiz enerji kaynakları olacak!

Kaynak: AA

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2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında, gelecek yıl için en yüksek kapasite artışının yaklaşık 1000 megavatla güneş enerjisinde görülmesi bekleniyor.

Türkiye'de gelecek yıl elektrik üretim kapasitesine yönelik büyüme planlarında rüzgar ve güneş enerjisi başta olmak üzere temiz enerji kaynakları başrolde olacak.

AA muhabirinin 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin elektrik kurulu gücünün bu yıl sonu itibarıyla 100 bin 607 megavata, 2022 sonunda ise 102 bin 423 megavata ulaşması bekleniyor.

Yıl sonunda 31 bin 688 megavata ulaşacağı öngörülen hidroelektrik kapasitesinin, gelecek yıl 32 bin 228 megavata yükselmesi tahmin ediliyor.

Halihazırda 10 bin 167 megavat seviyesinde bulunan rüzgar enerjisi kurulu gücünün de 2022'de 10 bin 900 megavata çıkması hesaplanıyor.

Güneş enerjisinde ise kurulu gücün bu yıl sonu itibarıyla 7 bin 750 megavata, 2022'de sonunda ise 8 bin 750 megavata ulaşması planlanıyor.

Jeotermal, biyokütle ve atık ısı kurulu gücünün yıl sonunda 3 bin 435 megavata, gelecek yıl sonunda ise 3 bin 536 megavata yükseleceği öngörülüyor.

Böylece, Türkiye'nin elektrik kurulu gücünde büyümeye yönelik planlamada güneş ve rüzgar enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynakları ön planda yer alıyor.

Kömür ve gaz santrali kapasitesinde artış yok

Programa göre, Türkiye'de geçen yıl 11 bin 336 megavat seviyesinde bulunan yerli kömür kurulu gücünün, bu yıl ve 2022'de de aynı kalması, ithal kömür kapasitesinin de söz konusu dönemde 10 bin 307 megavat olarak sabit kalması öngörülüyor.

Doğal gazdan elektrik üretimine dayalı kurulu gücün ise yıl sonunda 25 bin 733 megavata ulaşmasının ardından 2022'de 25 bin 108 megavata gerileyeceği hesaplanıyor. Bu kapsamda, termik santral kurulu gücünde herhangi bir artış planlanmıyor.

Türkiye'nin geçen yıl 306,1 milyar kilovatsaat olan elektrik tüketiminin bu yıl sonu itibarıyla 322,5 milyar kilovatsaate, 2022 sonunda ise 334,2 milyar kilovatsaate yükseleceği tahmin ediliyor.

Elektrik tüketiminin karşılanmasında bu yıl yenilenebilir enerji kaynaklarının payının yüzde 35 seviyesinde olması bekleniyor. Kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinde üretimin düşük olması bu oranda belirleyici rol oynuyor. Söz konusu oranın 2022'de ise yüzde 40'a yükseleceği belirtiliyor.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, Türkiye'nin elektrik kurulu gücü eylül sonu itibarıyla 98 bin 788 megavata ulaştı.

Etiketler : Güneş Rüzgar Enerji Elektrik Megavat Kömür
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