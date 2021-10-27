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27 Ekim 2021 Çarşamba 10:30:00 - Güncelleme:27 Ekim 2021 Çarşamba 10:57:00

Elçiler olayında 47 saatin perde arkası! 'Bu son şansınız'

Kaynak: Akşam Gazetesi

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Başkan Erdoğan'ın, “İstenmeyen adam ilan edeceğiz” restinden sonra 10 elçinin hazırladığı düzeltme bakanlıktan geri döndü. Yeni metin kabine toplantısına yetiştirildi.

Aralarında ABD, Almanya ve Fransa'nın da bulunduğu 10 büyükelçinin, Osman Kavala'nın "derhal" bırakılmasını isteyen hadsiz bildirisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın had bildirmesiyle çözüme kavuştu. Bazı dış basın organları yaşananları görmezden gelerek, konuyu çarpıtmayı seçti. İngiliz The Guardian gazetesi, "Türkiye, büyükelçileri sınır dışı etme tehdidinden geri adım attı", New York Times gazetesi "Erdoğan, 10 büyükelçiyi sınır dışı etme kararından geri adım attı", Washington Post gazetesi "Erdoğan, büyükelçileri gönderme tehdidinden vazgeçerek ABD ve diğer Batı müttefikleriyle krizden kaçındı", Fransız medyasından France24 ise, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batılı diplomatları sınır dışı etme tehdidinde U-dönüşü yaptı" diye verdi. Oysa gerçek hiç de bazı dış basın organlarının verdiği gibi olmadı. Olay şöyle gelişti:

SON DERECE CİDDİ

Erdoğan'ın Eskişehir'de büyükelçilerin istenmeyen adam ilan edilmelerine yönelik talimat verdiğini açıklamasının üzerinden yaklaşık 47 saat geçtikten sonra, büyükelçiler geri adım attı. Aradan geçen bu 47 saatte, büyükelçiler ile Dışişleri Bakanlığı arasında yoğun bir diplomatik trafik yaşandı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edindiğim bilgiye göre, Erdoğan'ın açıklaması sonrasında büyükelçiler peş peşe "Erdoğan persona non grata konusunda ciddi mi" diye sordular. Bakanlık, "Son derece ciddi" yanıtını verdi.

Bunun üzerine büyükelçiler yanlış anlaşıldıklarını belirterek, bu konuda bir düzeltme metni hazırlama önerisinde bulundu. Büyükelçiler, bakanlığa düzeltme metnini gönderdi. Metinde, "açıklamayla yanlış anlaşıldıkları, yargı sistemine dair bir kaygı ve eleştiriyi ifade ettikleri" yer aldı. Dışişleri Bakanlığı, metni beğenmedi. Bakanlık, "Bu metin yanlışlığı ortadan kaldırmaz, sorunu çözmez. Sizin Viyana Sözleşmesi'ne bağlılığınızı ifade etmenizi istiyoruz" yanıtını vererek, metni kabul etmedi. Bakanlık, Viyana Sözleşmesi'ne açıktan uyulmasına dair taahhüt verilmesinde ısrar etti.

BU SON ŞANSINIZ!

Büyükelçiler ile diplomatik trafik Kabine toplantısının yapılacağı pazartesi günü sabahına kadar devam etti. Kabine toplantısına saatler kala trafik iyice hızlandı. Dışişleri Bakanlığı ile en son ABD Büyükelçisi temasa geçti. Dışişleri, ABD Büyükelçisi'ni, "açıklamanın kabine toplantısı bitene kadar yapılması" konusunda uyardı. Dışişleri Bakanlığı, "yanlışı düzelteceksiniz düzeltin yoksa kabine toplantısında karar çıkarsa bunun artık hiçbir şekilde geri dönüşü yok" dedi. Kabine toplantısı başladıktan yaklaşık yarım saat sonra, saat 15.30 sularında beklenen açıklama, sosyal medya üzerinden geldi. Erdoğan'ın, Eskişehir'de saat 16.30'da yaptığı açıklamanın üzerinden 47 saat geçtikten sonra, büyükelçiler geri adım atarak, Dışişleri Bakanlığı'nın istediği gibi Viyana Sözleşmesi'ne uymayı bir kez daha teyit ederek, taahhütlerini yenilemiş oldular.

Son bir not daha: Büyükelçilik metin için "Beyaz Saray'dan onay almamız gerek" diyerek süre istedi. Gecikme de bu yüzden yaşandı.

Etiketler : abd fransa türkiye büyükelçiler
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