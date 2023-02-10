Elbistan'da bir genç depremden 102 saat sonra enkazdan kurtarıldı
Kaynak: AA
"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, 102 saat sonra bir kişi, enkazdan sağ çıkarıldı.
Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam etti.
UMKE, Polis Arama Kurtarma ekipleri, çalışmalarını Yeşilyurt Mahallesi Kübra Sitesi'nin 7 katlı binası enkazında sürdürdü.
Ses gelmesi üzerine enkaza yoğunlaşan ekipler, yıkıntı altında bulunan 33 yaşındaki Mustafa Sami Şahin ile iletişim kurdu. Yapılan çalışmanın ardından Şahin, 12 saatlik çalışma sonucu enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.
Depremden 102 saat sonra enkazdan çıkarılan Şahin, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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