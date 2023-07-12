Elazığ'da depremzedeler için 2 bin 936 konut inşa ediliyor

Elazığ'da depremzedeler için 2 bin 936 konut inşa ediliyor

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği 11 ilde evleri yıkılan veya ağır hasar görenlerin barınma ihtiyacını karşılamak için TOKİ tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Bu 11 il arasında yer alan Elazığ merkezde Aşağı Demirtaş ve Yemişlik bölgesindeki ilçelerde Karakoçan, Palu, Sivrice ve Baskil'de etaplar halinde afet konutları yükseliyor.

19 blokta kaba inşaat tamamlandı

Temeli atılan ve etaplar halinde yapılacak 2 bin 936 konuttan 300 dairelik 19 blokta kaba inşaatı tamamlandı. Bitirilen bloklarda iç ve dış sıva işlemleri yapılıyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Fatih Önalan, AA muhabirine, TOKİ tarafından deprem konutlarının inşasının sürdürdüğünü söyledi.

Devletin, Elazığ'da yaşanan depremden sonra gösterdiği refleksin aynısını bu depremde de gösterdiğini aktaran Önalan, Elazığ'da temeli atılan 2 bin 936 konutun bulunduğunu belirtti.

Konut yapımlarının hummalı bir çalışmayla yürütüldüğü ifade eden Önalan, "İlimizde toplam 2 bin 936 konut yapılıyor. Bunların 1887'si il merkezinde, 1049'u Karakoçan, Palu, Sivrice ve Baskil ilçelerinde." diye konuştu.

Bütün etaplarda konutların aynı seviyede yapımının ilerlediğini, yaklaşık 2 bin 300 konutun da ihale aşamasında olduğunu anlatan Önalan, kısa sürede onların da temellerinin atılacağını kaydetti.

En kısa sürede vatandaşları hak ettikleri huzurlu konutlarına kavuşturacaklarına işaret eden Önalan, konutların sosyal donatıyla birlikte yapıldığını belirtti.

TOKİ konutlarında hasar olmadı

Deprem konutlarının şehrin en güzel yerlerinde yapıldığı ifade eden Önalan, şöyle konuştu:

"Konum olarak en iyi yerleri seçiyoruz. Vatandaşlarımızı mağdur etmeden en kısa sürede bu konutları tamamlayarak teslim edeceğiz. Konutlarımız 3+1 projeler. Bodrum, zemin, artı 4 kat şeklinde inşa ediliyor ve yaklaşık 105 metrekare. Elazığ halkına en yakışır bir şekilde konutlarımızı inşa edeceğiz. Zemini uygun yerlerde konutları yapıyoruz."

Vatandaşların güvenli gördüğü için TOKİ konutlarına yöneldiğine dikkati çeken Önalan, depremde Elazığ'da 10 bin 694 yapının ağır hasarlı olarak tespit edildiğini, bu konutlar içerisinde TOKİ konutlarının bulunmadığını vurguladı.

Önalan, "Bu depremde hak sahipliği süreci bitmeden konut yapımlarına başladık. Bu çok önemli. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için hızlı bir şekilde başladık. Konutları yıl sonuna kadar teslim etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.