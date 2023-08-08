Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD, yaptığı açıklamada, Elazığ'da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD, yaptığı açıklamada, Elazığ'da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada depremin 7.01 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 8, 2023
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Hazar Gölü -[01.92 km]Maden (Elazığ)
Tarih:2023-08-08
Saat:16:47:02 TSİ
Enlem:38.492 N
Boylam:39.475 E
Derinlik:7.01 km
Detay:https://t.co/DkoAojYMRg@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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