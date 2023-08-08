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08 Ağustos 2023 Salı 17:50:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2023 Salı 17:50:00

Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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AFAD, yaptığı açıklamada, Elazığ'da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD, yaptığı açıklamada, Elazığ'da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada depremin 7.01 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

Etiketler : deprem elazığ deprem elazığ
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