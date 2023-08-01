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01 Ağustos 2023 Salı 07:29:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2023 Salı 07:29:00

Ekrem İmamoğlu'ndan sürpriz 'değişim' yemeği! İşte yeni toplantıya katılan o isimler

Kaynak: Star

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün akşam Beylikdüzü'nde Hikmet Çetin, Altan Öymen ve Murat Karayalçın ile bir yemekte olduğu ve masada "değişim" konusunun ele alındığı öğrenildi.

Barış Yarkadaş, katıldığı TV100 canlı yayında İmamoğlu hakkında dikkat çeken bir iddiada bulundu. Yarkadaş, İmamoğlu'nun CHP'nin önemli isimleriyle yemekte bir araya geldiğini açıkladı.

İsimleri tek tek açıklayan Barış Yarkadaş şu ifadeleri kullandı;

Saat 20.00 sularında İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir kafede İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın bir yemekte buluştular. Kafenin ismi de bende var. İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın olduğu bir değişim yemeği yeniyor.

Ekrem İmamoğlu'nun bir değişim manifestosu yazması ve 10 Ağustos'ta bunu duyurması bekleniyor. Bugün konuştuğum İmamoğlu'na yakın kaynaklar böyle diyor.

ÖNDER SAV DA KATILACAK

Muhtemelen işin teknik direktörlüğünde olan Karayalçın, Öymen, Çetin 10 Ağustos çıkışı öncesi herhalde bunun altyapısı hazırlayıp fikir alışverişinde bulunuyorlar. CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav'ın da önümüzdeki günlerde bu kadroya fiilen katılacağı yönünde bilgi aldım.

Etiketler : Barış Yarkadaş Öymen Çetin Ekrem İmamoğlu
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