Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'de araç bakım masrafı 4 katına çıktı
Göreve gelmeden önce en büyük vaadi 'israfı ortadan kaldırmak' olan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun araç bakım masrafları için harcadığı para miktarı tepki çekti. AK Parti döneminde araç bakımına 2 milyon TL harcanırken, bu rakamın 8 milyon 268 bin TL'ye kadar çıktığı görüldü.
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetiminde olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin araç bakım masraflarına harcadığı para eleştirilerin hedefi oldu.
Sık sık AK Parti döneminde israf yapıldığını iddia eden ve belediyede bulunan hizmet araçlarını Yenikapı'ya götürerek şov yapan İmamoğlu'nun, araç bakım masrafını 4 katına çıkardığı ortaya çıktı.
8 MİLYONU GEÇTİ
AK Parti döneminde aylık 2 milyon TL'ye yapılan araç bakım-onarımın , CHP'li Ekrem İmamoğlu döneminde önce aylık 6 milyon 451 bin TL'ye; ardından da aylık 8 milyon 268 bin TL'ye kadar çıktığı görüldü.
İşte harcamaları gösteren belgeler:
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- Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'de araç bakım masrafı 4 katına çıktı