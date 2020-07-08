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08 Temmuz 2020 Çarşamba 01:17:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2020 Çarşamba 01:17:00

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, 15 Temmuz Derneği'ne sırtını döndü

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CHP'li Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İBB, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit ve gazi olanlara sırtını döndü. İBB, 15 Temmuz Derneği ile imzalanan protokolü yenilemedi.

Fethullahçı Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi ardından gazi ve şehit aileleleri yakınları tarafından 15 Temmuz Derneği kuruldu. 17 Şubat 2017'de ise bu dernek ile İBB arasında protokol imzalandı. Derneğin personel masrafları ve araç ihtiyacı imzalanan protokol çerçevesinde belediye tarafından karşılanıyordu.

Sabah'ın haberine göre ;bu protokol 22 Mart 2020 tarihinde tekrar yenilenecekti. Ancak CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi sonrasında kurulan 15 Temmuz Derneği ile protokolü sonlandırdı.

Yandaş medya kuruluşlarına milyonlarca liralık reklam bütçesi ayırması ile gündeme gelen İBB ve Başkan İmamoğlu'nun bu tutumu 15 Temmuz Derneği üyelerinde büyük şok yarattı.

Protokolün yenilenmemesine gerekçe olarak ise masrafların gösterildiği öğrenildi. Derneğin 13 personeli ve kullandığı 6 aracı bulunuyordu.

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