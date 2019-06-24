Ekrem İmamoğlu: Sonuç hayırlara vesile olsun

KESİN olmayan seçim sonuçlarının belli olmasının ardından basın toplantısı düzenleyen CHP adayı Ekrem İmamoğlu, “Bugünkü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi neticeleri, ülkemize ve dünya kenti İstanbulumuza hayırlı olsun, hayırlara vesile olsun” dedi. İmamoğlu şöyle devam etti: “Bugün on binlerce hatta yüz binlerce diye ifade edebileceğim sandık başında görev yapan bütün yol arkadaşlarıma, günün kahramanlarına, Yüksek Seçim Kurulu'nda hizmet eden bütün arkadaşlarıma minnet duygularımı ifade etmek istiyorum.”