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12 Haziran 2019 22:57 | Çarşamba

Ekrem İmamoğlu 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla yargılanıyor!

Dün bir televizyon kanalının canlı yayınına katılan CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, sorulan soru üzerine 'Hakkımda açılmış ve devam eden herhangi bir dava yok' dese de gerçeğin öyle olmadığı anlaşıldı. CHP adayının Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’nde Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan babası ile birlikte yargılandığını gösteren belgeler ortaya çıktı.

NTV canlı yayınında gazetecilerin sorularını cevaplayan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, SABAH Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun "Önceki müteahhitlik döneminize ilişkin halen Ağır Cezada devam bir davanız var mı?" şeklindeki sorusu üzerine "5 yıllık belediye başkanlığım döneminde hiçbir davam yok. Bahsettiğiniz konu 2003 yılına ait iş hayatımla ilgili bir davadır. Geçelim" dedi. Soru üzerine suratı düşen ve morali oldukça bozulan İmamoğlu'nun aslında Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan halen yargılandığı ortaya çıktı. Üstelik hazırlanan iddianamede suç tarihinin 2003 olmadığı yer aldı.
 
Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu'nun birlikte yargılandığı davanın baba-oğlun ortak olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret Ltd. şirketinin Beylikdüzü'nde yaptıkları 'Beykonakları' projesinde kamu malını işgal edip, konut sahiplerinin dolandırdıkları iddiasıyla açıldığı öğrenildi. Kamuya ait değeri 20 milyon TL olan yaklaşık 3 bin metrekarelik yeşil alanı usulsüz olarak projeye dahil edip villa alan vatandaşları dolandırdığı ileri sürülen İmamoğlu hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'dolandırıcılık' suçlamasıyla iddianame düzenlendiği anlaşıldı.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama hukuki anlaşmazlık bulunduğu iddia edilerek beraatla sonuçlansa da müştekilet Yargıtay'a başvurdu. Dosya, Yargıtay 15. Ceza Dairesi'ne gitti. Yargıtay, yerel mahkemenin verdiği beraat kararını eksik soruşturma yapılmasın nedeniyle bozarak Ekrem İmamoğlu ve Hasan İmamoğlu'nun yeniden yargılanmaları gerektiğine hükmetti. İmamoğlu Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde babası ile dolandırıcılıktan halen yargılanıyor.
 
Ekrem İmamoğlu'nun, ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Limited Şirketi'nin Beylikdüzü'nde inşaa ettiği 'Beykonakları' projesinde 'dolandırıcılık' yaptığı iddiasıyla babası Hasan İmamoğlu ile sanık olduğu belirlendi.

 


İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Limited Şirketi'nin 'Beykonakları' projesinde kamuya ait olan yaklaşık 3 bin metrekarelik yeşil alan, usulsüz olarak proje alanına dahil edildiği iddiasıyla projeden villa satın alan kişilerce yapılan şikayetler sonrasında soruşturma açıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu hakkında 'dolandırıcılık' suçlaması ile iddianame düzenlendi. İddianamede Beykonakları sitesinden villa satın alan 3 kişi müşteki olarak yeraldı. Bir numaralı sanık Ekrem, iki numaralı sanık ise babası Hasan İmamoğlu oldu.
 

 
İddianamede şüphelilerin 3 müştekiyi kamusal alan sahayı sanki siteye aitmiş gibi kandırmak suretiyle dolandırdıkları ileri sürüldü. Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucu anlaşmazlığın hukuk mahkemesinde çözülmesi gerektiği iddiasıyla önce beraat kararı verildi.
 
Karara; Feray Kılıç, Mehmet Ali Kılıç ve Taceettin Çaylarbaşı isimli müştekiler avukatları aracılığı ile itiraz etti. Hukuk savaşı veren mağdurlar geçtiğimiz aylarda Yargıtay'dan gelen bozma kararı ile sevindi. Yargıtay, İmar planlarında, "Yeşil bant" olarak kayıtlı yeri kendi projesine aitmiş gibi gösteren, daha sonra burayı sitenin otoparkına dönüştüren 'İmamoğlu İnşaat' isimli şirketlerin sahibi Ekrem İmamoğlu ile babası Hasan İmamoğlu "Nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla yerel mahkemeden alınan beraat kararını bozdu ve yeniden yargılanmalarına karar verdi.
 
Takvim'in haberine göre, Yargıtay 15'inci Ceza Dairesi, Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce karara bağlanan dosyanın eksik araştırılarak karar verildiğine, bu nedenle projenin sanıklar tarafından yapılan projenin eski hali, yeşil alan olarak görülen ve projeye dahil olan yerin durumun araştırılması, bilirkişi raporlarının yeniden hazırlanmasına hükmetti.
 
Yargıtay, ayrıca bu davada yargılanan belediye personelinin durumu hakkında da bilgi alınmasına hükmetti. Dosya, Bakırköy 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderildi. Yargılamaya bu mahkemede devam ediliyor.

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