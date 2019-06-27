3 Haziran'da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçiminde yüzde 54.21 oy alarak başkan seçilen Ekrem İmamoğlu bugün göreve başlıyor. Mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu için Saraçhane'de devir teslim töreni yapıldı. İmamoğlu, görevi İstanbul valisi Ali Yerlikaya'dan devraldı.



Yerlikaya: Görevimi şimdi Sayın İmamoğlu'na devrediyorum. Kendisini tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi.



İmamoğlu ise şunları söyledi:



"Sayın valimize çok teşekkür ediyorum. İBB'nin mührünü devraldım. Elbette ki böyle kadim bir kentte belediye başkanlığı yapmanın kutsallığını herkes biliyordur. Bu şehrin maneviyatına, geçmişten bugüne hizmet görmüş tüm alanlarına sahip çıkacak, yanlışlardan sakınacak bir yönetim anlayışını ortaya koymayı istiyorum. İstanbul'umuzun çok şeye ihtiyacı var, Allah mahçup etmesin."

MAZBATASINI ALDI



İmamoğlu, önce İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını almak üzere 17.00 sıralarında İstanbul Adliyesi'ne gelip mazbatasını aldı.

Mazbatasını teslim alan İmamoğlu, Saraçhane'deki belediye binasına geçti.

DEVİR TESLİM TÖRENİ 18:30'DA YAPILDI



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı devir-teslim töreni saat 18.30'da yapıldı.

Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından İstanbulluları törene davet etmişti.

(DHA)