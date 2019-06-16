Ekrem İmamoğlu hakaret görüntülerini inkar etti! Yine 'basit' dedim dedi...

İsmail Küçükkaya Ekrem İmamoğlu'na 'Valiye hakaret ettiniz mi?' sorusunu yöneltti. CHP'nin adayı İmamoğlu valiye hakaret ettiği görüntüleri inkar etti.

İmamoğlu "Ben orada ne söylediğimi biliyorum. Buranın sakinleşmesi gerektiğiyle ilgili. Oradaki Valiye de ne söylediğim belli. Ben Valiye hakaret etmedim." diye konuştu.

YILDIRIM'DAN ÇARPICI SÖZLER

Valiye hakarete ettiği görüntüleri yok sayan İmamoğlu'nu hayretle izlediğini söyleyen Yıldırım "Ekrem bey çarpıtmayı, doğru söylememeyi alışkanlık haline getirdi. En son sizinle yaşadık. Soruları İsmail Bey'den aldı dedi. Daha sonra siz de almadığım yönünde açıklama yaptınız değil mi? Ondan sonra Saadet adayının çocuğunun İGDAŞ'tan çıkarıldığını söyledi, kendisi çıktı yalanladı. Ordu'daki görüntülere ilişkin de yeni görüntüler ortaya çıktı.

İki gün sonra basitlik diye bir icatta bulundu. Aslında şimdi Vali'den özür dilemesi gerekir demiştim. Şimdi başka birşey diyorum. İstanbullulardan ve milletten özür dilemelidir. İstanbul seçimlerine de gideceğiz ve İstanbullular kararını verecek. "